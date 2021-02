In de Nivo van vandaag, 03 februari 2021

• Tijdelijke locatie voor Edamse brandweer op parkeerterrein naast de Bibliotheek

• Santips: Compensatie transitievergoeding (deel II)

• Enquête over plaatsen van vier windmolens van 122 meter hoogte bij de Nes te Marken

• Onderzoek naar particuliere laadpunten elektrische auto

• Motie VD80 voor terugbrengen zebrapaden in Leliestraat krijgt te weinig steun

• Brandweergebouw in Kwadijk noodzakelijk maar schrik bij raad over prijskaartje

• ‘The Battle of the Lange Weeren has begun’

• Jaap de Witte: beroepsmuzikant in blessuretijd

• Afgestudeerd: Denise Schokker en Sharon Pelk benoemd tot registeraccountant

• Bedrijf in Beeld: Axento Beste Online Vermogensbeheerder van Nederland

• Liefde is… Jeroen en Linda zijn gewoon tevreden

• Volgens onderzoeker Martin Schilder doen milieuorganisaties niet waarvoor ze bedoeld zijn

• Ringen om Volendam: Sanna: schrikken en herstellen van corona

• ‘Dit zou mogelijk tot nieuwe leden voor de schaakclub kunnen leiden'