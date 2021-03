In de Nivo van vandaag, 03 maart 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Lezers die schrijven: Alweer vijf jaar gefuseerd met Zeevang

• Fanfarecorps Wilhelmina: Bedankt allemaal!

• Santips: Wie zwijgt, verliest.

• Lopers Company hoopt op ‘clubhuisgevoel’

• De geschiedenis van Judo in Volendam – deel 1: De beginjaren

• Wilde haren, gouden jaren: Jan Keizer: kerkorganist, dirigent, kermiszanger, Cats-toetsenist en wiskundedocent

• Oma Marie Verwoert zamelt geld in voor levensreddende operatie kleindochter

• Kaj en Gijs bieden ‘locals’ in Laos met (h)eerlijke koffie een toekomst

• Badjuffen staan te trappelen om gemiste lessen in te halen

• Ringen om Volendam: Luc Kroon zwemt in Turkse sneeuw

• One Way Wind, het – laatste – magazine

• ‘Samenleving versterken door aan voorkant te komen’