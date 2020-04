In de Nivo van vandaag, 1 april 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Aierappele voare door Jan Schilder (Sas)

• Lindsay Tol werd na een beroerte (verkeerd) gediagnosticeerd als MS-patiënt

• Volendamse zorgmedewerkers delen hun ervaringen (deel 2)

• VOC-schip De Halve Maen afgemeerd in de Volendamse haven

• Corona virus update; nog geen licht aan het einde van de coronatunnel

• Opschaallocaties vo

• Volendammers en Edammers wereldwijd in quarantaine

• Huisartsenpost in gebruik genomen in Koog aan de Zaan en Purmerend

• Sportkoepel-medewerkers spreken jongeren ook nu aan

• FC-speler Alex Plat probeert ‘in shape’ te blijven

• Gerrie Eijlers relativeert dat handbalcarrière abrupt eindigt

• Turnster Sanna Veerman opgelucht over uitstel Olympische Spelen

• College wil ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen

• Uitvaartverzorgers leveren ondanks maatregelen waardig afscheid