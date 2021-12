In de Nivo van vandaag, 1 december 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Scholen: flexibiliteit gevraagd

• Raad geeft college opdracht verwerven gronden Purmer voor te bereiden

• Museum ‘blij’ met aanwinsten

• Diamantenexpert Wim Biesterveld met Amsterdam Diamonds terug naar zijn roots

• Jan Smit houdt vurig pleidooi voor ‘t Skip in Purmer

• Raad wil ‘vinger aan financiële pols’ Julianaweg

• Layla en Paskal beginnen hotel en restaurant in het Gelderse Braamt

• Aanzienlijke West-Friese investering in Glasaal Volendam

• Oranje blijft ‘superspeciaal’ voor Debbie

• Volendam smult van Stokkie to go

• Bloemetje voor bedrijven die iemand met afstand tot arbeidsmarkt aannemen

• Raad van State kijkt naar woningbouwplan voormalig brandweerterrein Edam

• Herinneringen aan die goeie ouwe tijd…