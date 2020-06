In de Nivo van vandaag, 10 juni 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Onderzoekers richtten zich op gemeenschappelijke impact Nieuwjaarsbrand

• Lijst Kras: Eindelijk weer een woningbouwproject in Edam!

• Pastoor Siem Tol 60 jaar Priester: ‘Ik heb er erg van genoten’

• Liefde is… Klaas & Tiny, samen over de kermis

• De oorlog met Jannetje Molenaar-Kwakman

• Het traditionele rooster is gespreksonderwerp geworden’

• Bestaansrecht Piramide in acuut gevaar op huidige plek in Singelwijk

• Emoties en onbegrip bij bewoners Kathammerstraat na boomkap

• DBC en De Triade-leerlingen eensgezind na herstart

• Matix Souvenirs vindt zichzelf opnieuw uit en lanceert samen met Cadeaukompas het ‘Holiday in Holland Pakket’

• René Schilder ontwikkelt boek waarin de schrijver zelf de pagina’s gaat invullen met gedachten

• Brian van der Leest: ‘Ik wil kinderen leerzame en waardevolle ervaringen meegeven’

• Regionale samenwerking en toekomst met zorgtechnologie