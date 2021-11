In de Nivo van vandaag, 10 november 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Axento biedt beleggingsproduct voor pensioenopbouw

• Groots opgezette albumrelease Jordy Tuip in PX

• Vernieuwde Julianaweg moet eind 2025 opgeleverd zijn

• Advies Hoogheemraadschap Lange Weeren: ’16 tot 20 procent waterbergende functie’

• Zaalvoetballers op koers

• Luc Europees Kampioen bij grote mannen

• Liefde is… Merith en Afra, vriendinnen voor het leven

• Volendam en Emmen in evenwicht na uitputtingsslag

• Mick Kemper achtste in langste strandrace ter wereld

• CDA: Toekomst industrie Edam-Volendam in gevaar?