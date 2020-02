In de Nivo van vandaag, 12 februari 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Wijkraad Oude Kom beklaagt zich over gebrekkige communicatie gemeente

• Tiende vrijwilligersontbijt in Volendam was geslaagd

• En zo wordt een bijnaam geboren…

• Presentatie boek “Eens ging de zee hier tekeer”

• Shoes by Maxx: Van sneakers tot slangenleren loafers

• Rollerdisco trekt kleurrijk internationaal publiek

• Nieuwe attracties en indeling tijdens kermis Volendam!

• IJsclub Volendam TROTS op vrijwilligers

• Jeugdinternational Tom Zwarthoed met Houten in tweestrijd met voormalige club Volendam

• Certificaat ‘Kwaliteit & Performance Programma’ met Lokale Status voor de RKAV Volendam

• Nel Tel en Eric Koning winnaars Bowling Scratch kampioenschap 2020

• Ton Buys glorieuze winnaar Kaaswaag Biljarttoernooi