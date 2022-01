In de Nivo van vandaag, 12 januari 2022

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Minecraft-wonder Thomas Bosch (18) leeft zijn droom

• Starreke veraole: Vroeger was ’t koud

• Volendams Museum ondergaat volledig herinrichting

• Nicolaaskerk gastheer voor zeven prachtige liveoptredens

• Lijst Kras: Edam-Volendam staat er financieel heel goed voor

• Nieuwe aanwinsten Edams Museum

• Simon Stein wil ‘licht brengen’ met muziek

• ‘Dit plan gaat de doodsteek betekenen voor visserij’

• VD80: Is ons gemeentebestuur een stuurloos schip geworden?

• CDA: Het gaat er niet om wat je roept, maar wat je doet!

• GroenLinks: De energietransitie in Edam-Volendam: lokaal en eerlijk

• Joey Veerman even uit de wind gehouden door nieuwe club PSV