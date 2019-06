In de Nivo van vandaag, 12 juni 2019, o.a.:



• Passie straalt af van La Danse

• Column De Zusson: Een bankje op de Dijk

• Column Sander Schilder: Aanhoudende problemen fiscus

• Bedrijf in Beeld: Enigma Rooms opent eerste Escape Room in Volendam

• De Jozef wil het verenigingsgevoel weer terugbrengen

• Zevende Butter & Eek Race was groot succes

• Geer SChokker: Uit nood geboren overledenenverzorgster is van haar vak gaan houden

• Initiatief tot samenzijn voor Eenzame Jongeren leidt tot tal van positieve reacties

• Avonturiers Marco en Mensje: ‘Je wordt regelmatig met je neus op de feiten gedrukt’

• Volendamse kickboksers klaar om vechtersmentaliteit te tonen

• SKOV-voorzitter Margareth Runderkamp weet zich voor uitdagingen met uitersten

• Het nieuwe pensioenakkoord heeft grote gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers

• Bewoners Oorgat bezorgd over steeds toenemende verkeersdrukte