In de Nivo van vandaag, 13 april 2022

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Tom van Dijken verzamelt computers voor slachtoffers Oekraïne

• Platvis en 24Wines winnen IBEV-Ondernemingsprijzen 2021

• De Pieperrace als herinnering aan de aardappeltochten tijdens de hongerwinter van 1944-1945

• De missie om het stigma op dementie te doorbreken

• Oorlog sterkt vissers in strijd voor behoud sector

• Uniek in Nederland: in- & outdoor Obstacle Gym

• Fanfare verzorgt geslaagde voorstellingen voor groepen 5 – 8

• Handballers bijten zich stuk op stoïcijns Aalsmeer