In de Nivo van vandaag, 13 januari 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Voetentips: Scheenbeenirritatie of shinsplint

• College wil zorgen dat woningen Hors terecht komen bij doelgroep

• 1,2 Miljoen nodig voor nieuw brandweergebouw in Kwadijk

• Afgestudeerd: ‘Ergens dieper over nadenken, is geen nutteloze hobby’

• ‘Begin vaccinaties hoopvolle stap’

• Jari Vlak maakt per direct interessante stap naar FC Emmen

• Vaccinatiecampagne van start

• Huisartsen overstag na aanvankelijke twijfels

• Altijd vrolijke marathontweeling voelt ook verdriet

• Luc Kroon blijft knokken voor Tokio

• Koploper opnieuw over de knie in Friesland

• Kemper scoort op schoenen van Kramer