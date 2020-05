In de Nivo van vandaag, 13 mei 2020, o.a.:

• Eindelijk weer naar school

• Volendam zonder muziek. En nu? (deel 5)

• Bijzonder banen: Kijkje achter de schermen met Wander bij Dodenherdenking op de Dam

• Jan Kemper zag tijdens de oorlog meer dan goed voor hem was

• Zestienjarige Edamse publiceert eerste boek met ‘heftig onderwerp’

• Liefde is: Gerrit & Tiny genieten van het leven

• Johan Tol toont in The Cats Museum relikwieën en vertelt de verhalen

• Coronavirus-update: Waar naartoe op vakantie?

• CDA:ook de kleine ondernemers verdienen hulp en financiële steun

• Staf en spelers FC in twee sessies weer het veld op

• Voorkomen van meer dierenleed

• Bijzonder banen: Na Miss World-verkiezing keert Monique Plat terug naar China voor studie kruidengeneeskunde

• VD|80: Betrek burgers meer in de politiek!

• Muzikaal inhaken op actualiteit: 1,5 Meter Sessies