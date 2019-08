In de Nivo van vandaag, 14 augustus 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Slime een rage onder de jeugd

• Lijst Kras: Het Europaplein is nog lang niet klaar (1)

• Aanleg van nieuw fietspad langs de N247 in Katwoude

• ‘Vakantie? Met een tuin kan je nooit meer op vakantie…!’

• Directeur Rabobank steunt Dierenambulance bij afscheid

• Kunstenaars logeerden jarenlang op Edammerweg

• Vrienden van de Burghwall nemen ringsteekstokje over

• Marcel en Giséla de Geus tijdens huwelijksreis aan de dood ontsnapt

• Muzikant in hart en nieren

• Michèle Pruiken Thuiszorg Nederland bezorgt zieke mensen nieuw gevoel van kracht