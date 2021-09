In de Nivo van vandaag, 15 september 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• AFGESTUDEERD | Rob Smit, Master ‘Spatial Planning’

• Bedrijf in Beeld: Nancy Schilder viert twintigjarig jubileum in bijzonder vak

• Interieuradviseuse Eveline Plat heeft bij Piet Klerkx haar droombaan gevonden

• Aankoop gronden Purmer zorgt voor duidelijke regierol gemeente nu en in toekomst

• Raad wil voor ROM Investeringsfonds nadruk op lokale ondernemers

• Wat stond er in je rapport: Sophie Kemper kwebbelde er wat op los

• Jordy leerde volledig Cats-repertoire in één week

• Liander zet alle zeilen bij om de ‘stroomwinkel’ open te houden

• Grote vraagtekens bij het ganzenonderzoek; wel tien keer meer dan in plan staat

• Lijst Kras: Hoe ziet de toekomst van Edam-Volendam eruit? (3)

• De straat en zijn verhaal: Sijmen Mol verdiende vernoeming door verbetering haven

• Bob Doets gekroond tot eerste Fotograaf des Waterlands

• Waterland Oost omgebouwd tot medisch instituut