In de Nivo van vandaag, 16 september 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Gesprekken Middengebied en Singelwijk krijgen vervolg

• Hoog spel rond 161 hectare Purmer

• Glasaal Volendam BV verhuist naar grotere locatie met nieuwe faciliteiten

• Nancy Keizer weet nog steeds niet wie zij tijdens rampnacht bijstond

• Afscheid van Mei Ling Sieraden met een lach en een traan

• Filantroop Jolanda Koning zet zich in voor Gambiaanse gezinnen

• RKAV-voorzitter over t-splitsing: ‘Nieuw verkeersplein het meest ideale plan’

• Stichting OOPOEH zoekt senioren en oppashonden in de gemeente

• Bedrijfsorganisaties pleiten voor ruimte voor bedrijvigheid in regio