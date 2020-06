In de Nivo van vandaag, 17 juni 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Brug naar gezamenlijke toekomst

• Eindelijk weer live muziek (en nog veel meer) in PX

• Geen schoolkamp of musical voor groep 8, maar leerlingen Springplank maken…

• Liefde is… Henk & Wil, van de Jordaan naar Edam

• Hein (90) en Woltje (89) onthullen lang vergeten oorlogsverhalen

• FC Volendam-medewerker Demi Siebeling werkte afgelopen maanden in De Meermin

• Start-up van informaticastudent uit Edam is grote hit in studentenhuizen

• De nieuwste bezienswaardigheid in de regio: Daan Nierop en zijn Chevrolet uit 1930

• Het begrip ‘totaalpakket’ blijft maar groeien bij Mick

• Monique Smit trots op nieuwe Kleuterpop-cd en -boek