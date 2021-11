In de Nivo van vandaag, 17 november 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Luc van den Hogen komt met duurzame oplossing voor brandblussers in Chinook helikopters

• Making memories: een bundel van waardevolle herinneringen en belevenissen

• Lezers die schijven: Fusie Lijst Kras en Volendam|80 (voorlopig) van de baan

• LijstKRAS wil zo snel mogelijk bouwen in de Lange Weeren

• Rechtsdeskundige ageert tegen glasaalvisserij

• Van huisvrouw in Syrië tot kok in Amsterdam

• Tot 30% nieuwbouwwoningen gaat naar regio

• Woonvisie krijgt volledige steun woningcoöperaties en huurdersverenigingen

• Jeugdschaatsers IJsclub Volendam: wel lampionnen, géén toeschouwers

• Liefde is... Ron en Madelon, vurig onder de vuurtoren

• Familie Mooijer ontsnapt aan ‘sluipmoordenaar’ koolmonoxide