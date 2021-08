In de Nivo van vandaag, 18 augustus 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Kermissen door maatregelen in samenhang met openbare orde dit jaar niet haalbaar

• Ongeregeldheden rondom eerste thuiswedstrijd FC Volendam

• Volendammer vissers demonstreerden tegen beperkingen

• Piet Karregat debuteert met folkplaat ten behoeve van PCD-onderzoek

• Liefde is... Albert en Aagt, een leven lang liefde in de vis

• Beste palingjaar ooit voor Loeges

• Bekende kermisexploitant ziet vrachtwagen met botsauto’s kantelen

• Indrapoera heropent prachtig restaurant met eigentijds concept

• Prachtige padelpartijen van Nederlandse top