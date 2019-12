In de Nivo van vandaag, 18 december 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Debbie is wereldkampioen!

• Denice Hukema geslaagd als jongste medisch pedicure van Nederland

• Hoe werkt de maandverloting van het Bottertje?

• Samen sterk tegen illegaal vuurwerk

• ‘Een fotoshoot in de woestijn, dat is niet iets dat je snel weer vergeet’

• Visstanden IJsselmeer na jaren eindelijk weer positief

• Cursus ‘In Veilige Handen’

• Energie is terug bij The Gringos na ‘dipje’

• Luc Kroon kan Olympische drempel nog niet nemen

• Berry Smit verheugd met trainersjob bij de ‘Rooien’

• Wintereditie Bedakkertje 2019

• Informatie Lourdesreis 2020