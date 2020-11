In de Nivo van vandaag, 18 november 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• De Zusson: Het grootste goed

• QUACK Exclusive Cardetailing & Chiptuning maakt uw auto weer showroom-klaar

• Jan Mühren sloeg advies ‘je moet niet in de muziek gaan’ in de wind

• Ook in de bibliotheek van Volendam geen Zwarte Piet-boeken meer…

• Gary Bootsman: vallen, opkrabbelen en groeien

• ‘Wilde’ zaterdagavond voor de jeugd

• ‘Slechts ecologisch toerisme voor ogen’

• Liefde is… Jaap en Frannie hebben het altijd gezellig gehad

• Samuele Mulattieri in de lente van zijn beloftevolle loopbaan

• Mondkapjes, geven ze eigenlijk wel?

• Loek Kras: ’Subsidiekorting verenigingen essentieel’