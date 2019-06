In de Nivo van vandaag, 19 juni 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Wethouder Hans Schütt: ‘Samen verantwoordelijk om van de dijk iets moois te maken’

• Mega operatie ‘Reconstructie Julianaweg’ in 2024 gereed

• Handbaleeper gerrie Eijlers: ‘Nu kan de jeugd zien hoe mooi deze sport is’

• VVD in Edam-Volendam blijft knokken voor goede doorstroming N247

• VD80: ‘Inhuur externen bij gemeente Edam-Volendam blijft toenemen’

• Wit Mobiliteit en Langer Thuis Wonen doet meer dan alleen verkopen

• De Vooruitgang creëert recreatiecentrum voor senioren St. Gerardusstraat

• René Schilder: ‘Zou het erg toejuichen als Volendam weer een kunstenaarsdorp wordt’

• Martijn, muzikale globetrotter: ‘De meiden kwamen op iedereen af, behalve op mij’

• Vrouwenvoetbal in Volendam wint aan populariteit