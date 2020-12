In de Nivo van vandaag, 2 december 2020

• Cornel Sier als liedjesschrijver onderdeel van succes zanger Tino Martin

• Kees Nor: loodgieter, one man band en regionale rockster

• Deel raad wil niet dat de Purmer het afvoerputje wordt van de regio

• De afvalstoffenheffing stijgt ieder jaar

• Moedige Moeders: OUDERS LET OP! Nieuwe drugs: 4FA, 4FMP en 4FMA

• Laurens Tuip ziet psychische gevolgen coronacrisis

• Sinterklaasspeurtocht in de Bibliotheek

• Ontwikkeling Tase-terrein mag geen vertraging oplopen

• Uitbreiding collectie Volendams Museum: Miskelk van kapelaan en pastoor Martin Min

• Fun & Fit blij met start bouw vaste dojo

• Ultieme spel voor voetballiefhebber

• Manons tragisch omgekomen zus leeft voort in haar dochter

• VVD: Hard ingrijpen in het Middengebied bij blijvende overlast