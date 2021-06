In de Nivo van vandaag, 2 juni 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Koopovereenkomst Maria Goretti terrein ondertekend

• Kunstenaressen Mien (80) en Marianne (79) verzorgen unieke expositie bij Friese Vlaak

• Dorpsraden Oude Kom, Middelie en Oosthuizen ’niet ontevreden’ over participatie

• ‘Op stap’ met nieuwe horeca nota

• Afritje Noordeinde blijft eerste prioriteit voor meekoppelkansen

• Raad wil unaniem vaart maken met bouwen woningen Tase-terrein

• Bedrijf in Beeld: Zorgeloos op reis met de vertrouwde gezichten van YourTravel

• Groen Links: Een bereikbare Dijk … of niet?

• VD54 na zestig jaar eindelijk weer thuis in Edam-Volendam.

• Astrid Tol en Cilia Tol nemen afscheid van Vincentiusschool

• Cultuursector en horeca ‘blij’ met versoepelingen

• Robert Mühren: ‘Dit was het juiste moment’

• Ringen om Volendam: Aftellen begonnen voor Sanna Veerman

• Wat stond er in je rapport: Anneliese Klouwer had een levendige fantasie