In de Nivo van vandaag, 20 mei 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Volendam zonder muziek. En nu? (deel 6)

• College zit met implementatie Omgevingswet op juiste spoor

• Bedrijf in Beeld:Dierencrematorium Zaanstad staat zeven dagen per week voor je klaar

• Bedrijf in Beeld: Nel Kes LifeCoaching gespecialiseerd in helpen bij stress- en burn-outklachten

• Oudste man van Volendam haalt herinneringen op uit de oorlog

• Martin en Mirelle: bedenkers van de wekelijks bingo-avond

• College moet keuze maken voor vergaderruimte gemeenteraad

• Jongeren(werkers) ontmoeten ’s avonds laat tijdens ramadan

• Bert Does siert Schippersgracht op met fraaie schilderijen

• De Meermin herstellende van zware tijd

• Zwemmen en recreëren kan deze zomer toch doorgaan

• Wielerfanaten fietsen geld bijeen namens ALS-patiënt Walter