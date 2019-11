In de Nivo van vandaag, 20 november 2019, o.a.:

• Glasaal Volendam wil doorpakken na record

• Kom zondag met de fiets of lopend naar de Sinterklaasshows

• Op de plecht: 75 Jeir Gien Oorlog, Un Faisie

• Lezers die schrijven: Bekeuring op invalidenparkeerplaats in Zeestraat misschien nog terug te vorderen

• Kwaliteitstoerisme Edam-Volendam, ten gunste van ondernemers én bewoners

• Lezers die schrijven: Loopt fusieverzoek Waterland met een sisser af…?

• De ontluiking van Dandelion

• Jan Keizer neemt in PX afscheid van Volendammer publiek

• L’esprit de Paris: hap voor hap naar een betere wereld

• Prachtig Afscheidshuis van de Vrouwen van Sereen geopend

• Afscheid van brandweerman Evert Tuijp (Boeboe)