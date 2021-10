In de Nivo van vandaag, 20 oktober 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Bedrijf in beeld: ItaliaSi brengt het beste van Italië naar Volendam

• Purmer blijft heet hangijzer

• Groensubsidie voor inwoners van Waterland en Edam-Volendam verlengd

• Private shopping voor vriendinnengroepen bij Moods fashion & lifestyle

• ‘Burgemeester van de Purmer’ Jos viert gouden huwelijk met zijn Coba

• Verhalen Jan Keizer (BZN) opgetekend in boek

• OntdekLAB in Bibliotheek Volendam feestelijk geopend

• GroenLinks: Geen zonnepanelen boven parkeerplaatsen: een gemiste kans

• VVD: Neem stevige maatregelen tegen vuurwerkterreur

• Zes nieuwe Nederlanders na naturalisatieceremonie in stadhuis Edam

• FC Volendam wint op het tandvlees

• Raad is bang grip op beslissingen over eigen gemeente te verliezen

• ‘We zijn érg goed weg gekomen’