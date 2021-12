In de Nivo van vandaag, 22 december 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• De Zusson: Van God komt ’t al

• Koelcombi Volendam voorziet in koeltechniek & airconditioning

• Vol van eerste ervaring op oceaan

• Adembenemend kunstwerk per toeval opgedoken

• Voormalig militair Jan Plat leeft nog altijd mee met Afghanistan

• De Evoband: waar het allemaal begon voor de Volendamse muziek

• VVD oppert inzet van slimme mosquito’s bij overlastlocaties

• Pastoor Stomph verantwoordt ‘moeilijk bericht’ kerksluiting

• ‘Eva is bij ons…’

• ‘Volendammer’ zorgrobot Tessa steelt harten van zorgbehoevenden

• IJsvereniging Edam sluit succesvol Jeugdschaatsseizoen af met recordopbrengst

• Piet Keizer: de roadie die rockster werd

• Gemengde gevoelens Kroon op WK

• Jan en Caroline, een jaar na het verlies van Donna-Maria