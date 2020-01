In de Nivo van vandaag, 22 januari 2020, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Popkoor Stembent viert jubileum

• Column Santax: Bestelauto en afwisselend gebruik (II)

• Raad wil meer inzage in risico’s nieuw gymsportcentrum

• Aankoop voormalig politiebureau wordt door ambtelijk apparaat bestempeld als strategisch

• Ambitieuze plannen voor een schaatsbaan en kerstmarkt op de Pieterman en het Europaplein

• Gerrie Mühren: ‘Eigenlijk was het niet normaal hoe normaal hij was’

• Manuela Hoogstraaten helpt werkgevers en mensen met kanker in Huis aan het Water

• (Ex-) hart- en vaatpatiënten sporten wekelijks een uurtje bij ‘Het Kloppend Hart’

• Volendam maakt onuitwisbare indruk op Shamshad Said-Ali

• Opruimruimactie vindt navolging in de Broeckgouw

• Volendammer kruipt na hersenabces door oog van de naald

• Frank Tuijp: eigen praktijk én fysiotherapeut bij FC Volendam

• Volendam maakt onuitwisbare indruk op Shamshad Said-Ali

• Opruimruimactie vindt navolging in de Broeckgouw