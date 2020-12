In de Nivo van vandaag, 23 december 2020

• Liefde is... Hein en Annemarie, perfecte tegenpolen

• Volendamse schrijver staat op voor behoud Stolphoevekerkje

• Jan Kies: de ongekroonde koning van de Nederlandse rock ’n roll

• Wijkraad Oude Kom kan trots zijn op de behaalde resultaten in 2020

• Fred de Boer van De Vooruitgang: ‘Je moet nú gaan bouwen!’

• Triade-leerlingen werken aan onderhoud laatste botters

• Wereldwijd zelden zo getroffen door een ramp als het Don Bosco College

• Eeuwling Annie de Boer

• Getroffen horeca richt zich op betere toekomst

• A.H.A. KERSTWENS 2020

• Over de grens: Kerst en corona

• IJsvereniging Edam behaalt geweldige opbrengst voor het goede doel

• Debbie Bont teleurgesteld en relativerend na EK

• Kees de Boer: ‘Als het bij Ajax loopt…’

• Bezwaar tegen bebouwing van Lange Weeren