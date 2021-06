In de Nivo van vandaag, 23 juni 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Zusson: Hoog smeltgehalte

• Fort Edam eindelijk weer geopend

• Wat vindt u van de samenwerking met de provincie Noord-Holland?

• Ber Runderkamp publiceert tweede boek over waarde ‘veiligheid en bescherming’

• Liefde is… Dave en Daniëlla vinden de rust bij elkaar

• Convenant voor meer ‘volwassenheid’ in contact tussen dorpsraden en gemeente

• Gerard Schilder veranderde doemscenario in een betekenisvol leven

• College wil knoop over ‘Volendam 2.0’ doorhakken

• André Pronk feliciteert al zingend geslaagden Triade

• College zet in op samenvoegen brandweerkorpsen Edam en Volendam

• Bedrijf in Beels: CloudCompagnon heeft het ideale document managementsysteem voor MKB

• Afgestudeerd | Mark Veerman HBO Engineering: Mechatronics and Robotics

• Fotograaf des Waterlands verkiezing zoekt naar fotografen met visie

• Ringen om Volendam: Aftellen richting Olympische Spelen is begonnen