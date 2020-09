In de Nivo van vandaag, 23 september 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Burgemeester over toename besmettingen:

• Horeca over code rood: ‘Het regent annuleringen’

• Pre-Academisch Onderwijs zet vwo DBC landelijk op de kaart

• Energietransitie: ‘We moeten er aan voldoen, maar we hoeven niet voorop te lopen’

• Liefde is… Jan & Gonny Mühren zijn simpelweg gelukkig

• Bart Buikman derde op NK skateboarden

• Ruiter: ‘Rangers mooie tegenstander’

• Petra Schilder kan ondanks alle trauma’s het moois zien

• Raad: ‘September 2021 moet er meer duidelijkheid zijn voor bewoners en bedrijven ’

• TransitieVisie warmte leunt sterk op draagvlak

• Beleef de hypermoderne gamingwereld bij H20 Esports Campus

• AFGESTUDEERD: Janine Kroon | Master Tandheelkunde

• Projectontwikkelaar reageert op ‘verwarring’ bij omwonenden De Botter