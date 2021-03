In de Nivo van vandaag, 24 maart 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Rijen bij testbus en veel besmettingen

• Denk mee over toerisme en vrijetijd in Edam-Volendam

• Liefde is… Tim en Shanna, geloof in de liefde

• Luchtfietser Dick Plat klom uit de diepste krochten van de muziekwereld naar de absolute top

• Lijst Kras: Bouwen in de Lange Weeren zorgt voor tweespalt

• VD80: Een slak op de goede weg wint het van een haas op het verkeerde pad

• Muziekliefhebber Sam Deen maakt levenswerk van Cats-covers

• Shreya en Savya doneren hun haar aan Stichting Haarwensen

• De Lente-editie 2021 van het Bedakkertje is er: Paasbest

• Beleggingsinstituut klaar voor Edam-Volendam

• Ringen om Volendam: Diamond League lonkt voor Jessica Schilder