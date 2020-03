In de Nivo van vandaag, 25 maart 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Care is: Aandelenbeurzen dalen, wat nu?

• Gemeentenieuws: Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) (bron RIVM)

• We bezorgen mensen een glimlach’

• Zwaar getroffen Art Hotel Spaander bezig met toekomst

• Coronavirus maakt een abrupt einde aan verre reizen

• Directeur Zorgcirkel Gina Sombroek: ‘We vragen nogal wat’

• Scholenpagina De SPinmolen

• Coachplatform

• Volendammers en Edammers wereldwijd in quarantaine

• Tips voor kids

• Huisarts Patricia Sombroek rekent nog op ‘piek van uitbraken’

• Het Corona virus; hoe ernstig is de situatie?

• Peter en Marianne kregen tweeling met Volendamse ziekte

• Volendamse ziekenhuismedewerkers delen hun ervaringen

• ESVO biedt met plastic zeil bescherming tegen coronavirus op Schiphol en in OV