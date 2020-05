In de Nivo van vandaag, 27 mei 2020, o.a.:

• Toename aantal corona-besmettingen leidt tot nieuwe aanpak

• Klaas Mol, ‘Klaas van de Kompik’, werd als gemobiliseerd soldaat gestationeerd aan de Noordzeekust

• Raadslidschap was ‘ontzettend groot leerproces’ voor Gudy van den Hogen

• Teams van Slobbeland- en Waterdamkamp bundelen krachten

• VD|80: Twee keer per maand vergaderen voor 1 miljoen euro?

• Instituut Jozef start vele (verenigings)activiteiten weer op

• Horecazaken Edam-Volendam heropenen met tijdelijk uitgebreide terrassen

• Liefde Is… : Jan & Annie: ‘Het is geen sprookjesverhaal zoals bij Sijmen & Annie’

• Door Karel Lautenschütz: MADONNA – Een memorabel concertuitje

• ‘Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de tekorten hierdoor verder oplopen’

• VVD: Update bereikbaarheid Edam-Volendam: 3de Ontsluitingsweg en renovatie Julianaweg

• 25 jaar na de bekerfinale tegen Feyenoord in De Kuip

• Eerste profcontract voor Dean James bij FC Volendam