In de Nivo van vandaag, 28 april 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Liefde is… Dennis en Ester

• Tien Koninklijke Onderscheidingen tijdens Lintjesregen 2021 in Edam-Volendam

• Triade helpt Joodse begraafplaats waardigheid te herwinnen

• ‘Kippen-vleugel-kraam-motie’ haalt het niet

• Raad kiest voor voorlopig behoud CAI

• ’20 jaar na Nieuwjaarsbrand’ in woord en beeld heeft tot meer openheid geleid

• Horeca ontvangt gasten ‘met open armen’

• Participatie gaat grote rol spelen bij upgraden Boelenspark

• Groen licht voor verkoop Maria Goretti locatie aan Vooruitgang

• Metropoolregio Amsterdam is geen ‘rupsje nooit genoeg’

• Voetbalhelden Gerrie Mühren en de Knoest vereeuwigd

• Kinderen kunnen zich uitleven tijdens unieke editie Koningsspelen