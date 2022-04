In de Nivo van vandaag, 28 april 2022

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Tradre: een kijkje in de toekomst van de vastgoedmarkt

• Kernpraktijk de Garage viert 25-jarig jubileum

• Mariakoor neemt afscheid van dirigent Guillermo Brachetta

• Thomas’ Café en gemeente naar rechtszaal vanwege terrasuitbreiding

• Expositie ‘Oorlog in het dorp’, zaterdag 30 april en zondag 1 mei in oud-quadyck.nl

• Een twintigjarige ode aan The Cats

• Dubbelboek Cruijff 75 jaar hier gebore

• Joyce Mossel opent Het persoonlijke dieet-praktijk in Volendam

• Eremetaal Turncentrum Waterland bij Nederlandse Kampioenschappen

• Kermisexploitanten verblijven tijdelijk op parkeerterrein Strandweg

• Volendammer (22) klampt zich vast aan kans op genezing van tumor