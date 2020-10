In de Nivo van vandaag, 28 oktober 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Groepsverbod voor enkele jongeren

• Volendams Verleden: 100 jaar geleden hadden we de Spaanse griep

• Liefde Is… Fred en Petra kunnen heel goed samen alleen zijn

• Vincentiusschool overtuigt kinderen, ouders én leerkrachten met continurooster

• Tase-terrein met nieuwe naam kan hip entree van Volendam gaan worden

• 3JS en restaurants slaan handen ineen met online amusetour

• Bedrijf in Beeld: Eigenlabel breidt uit met merchandise-afdeling

• Survivalbaan AV Edam in trek bij rondhangende halsbandparkieten

• Natuurlijk komt Sinterklaas

• Loege Schilder pleit met Kansrijk voor cultuurverandering onder lokale jeugd

• IC-verpleegkundige Miranda Boogaard zet zich schrap voor tweede golf

• Museum hoopt op komst Volendammers