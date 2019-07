In de Nivo van vandaag, 3 juli 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Informatieavonden over dijkbekleding

• Zusson: Over Zweten en Plassen

• Restaurant “Le Pompadour” viert zondag haar 25-jarig bestaan

• Zomereditie Bedakkertje 2019

• Kermis cd als vanouds beregezellig!

• VD80: '5G wel of niet oké?'

• Betaald parkeren wel voor bussen en niet voor auto’s op Parallelweg

• Lisa van Baarsen kijkt uit naar nieuw gymsportcentrum voor jong, oud, recreant en toptalent

• Alles ademt voetbal uit in de eerste dagen van Wim Jonk als trainer van FC

• Het nieuwst van het nieuwst bij maandag geopende Body Results

• Ruiter strijkt neer bij PSV: ‘Fantastische mogelijkheid’