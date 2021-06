In de Nivo van vandaag, 30 juni 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• PUUUR Interiors opent Experience Center in Purmerend

• ‘Grotere en mooiere’ kerstboom op Europaplein

• Vereenzaming in aanleunwoningen Meermin

• Marian Buijs ruimt al zes jaar zwerfafval op in Volendam

• Wilde haren, gouden jaren: Anny Schilder zette verdriet om in muzikaal geluk

• Liefde is… Ab en Gerie zijn echte maatjes

• Nieuwbouw oude Seinpaal is een schoolvoorbeeld van participatie

• GroenLinks: Je gaat het pas zien als je het door hebt

• Christine Mansour start internationaal Beachhandbal team

• Pauline helpt eenzame jongeren aan vrienden

• Haven-Noord ondernemers willen betere bereikbaarheid en parkeren Parallelweg

• Pauselijke onderscheiding voor Ria Tol-Baart

• RKAV stelt vertrouwenscommissie aan voor grensoverschrijdend gedrag