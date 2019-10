In de Nivo van vandaag, 30 oktober 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Wijkraad Oude Kom: Participatieproblemen

• Santax column: Wel/niet inbreng van schenkingen? (deel I)

• Slotactie CarMar in de Jozef bracht 286.335 euro op

• Care IS column: Beleggen voor je pensioen is broodnodig

• Open Dag Magnesium bij drogisterij Bodyfit

• De Grote Sinterklaasloterij 2019 gaat van start!

• Spectaculair concert Volendams Opera Koor met vier topsolisten

• VD|80: Reconstructie Julianaweg zonder 3de ontsluitingsweg is dikke pech!

• Inspirerend eerbetoon en kunstwerk van onze topsporters

• Juwelier Piet Schilder 50 jaar

• Skateboarder Bart Buikman wil Nederland vertegenwoordigen op Olympische Spelen

• Steun en toeverlaten van Sint Nicolaas

• Bedrijf in Beeld: Nicodemus creëert nieuwe familiekamer voor condoleancebezoek

• Walt Wilkins zorgt voor natte ogen in PX

• Nico van Straalen schrijft ‘Encyclopedie van de evolutiebiologie’

• Thierry Baudet bezoekt Oostvaardersplassen op uitnodiging van Annemieke van Straaten