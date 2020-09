In de Nivo van vandaag, 30 september 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Overvaller beschiet werknemer Sierbestrating Jonk

• Zinvolle dagbesteding voor verstandelijk beperkte kinderen bij Prinsenstichting in Opperdam

• Fotografe Christine schopt het tot expositie in New York

• Bouw speelplaats en gymsportcentrum uitgesteld

• Sandy Schat: werken in the Outback en in het weekend rodeo’s trotseren

• Niels Melman en de mannen van de Vrijwillige Brandweer, helden van de nacht

• Opnieuw nipte nederlaag ZVV Volendam

• Nieuwe maatregelen ‘mokerslag’ voor horeca

• FC Volendam zakt door ondergrens

• Liefde is… John & Henk genieten van het leven

• Afgestudeerd: Frank Zwarthoed | Master journalistiek en nieuwe media

• Handballers verspelen riante voorsprong en staan buitenspel wegens corona