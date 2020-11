In de Nivo van vandaag, 4 november 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Escalatie op Middengebied

• ‘Hopen dat aantal besmettingen niet verder oploopt’

• Liefde is… Moon en Vera, vrienden voor het leven…

• Verslagenheid door vochtprobleem Broeckgouw

• Purmerender Marcel Groot bood spontaan hulp aan tijdens die Nieuwjaarsnacht

• Lockmaster Benelux is dé eerlijke specialist in beveiliging

• Oudercafé helpt ouders met taal

• Sandra Runderkamp biedt liefde en luisterend oor aan ongeneeslijk zieken

• Brian van der Leest steunt lokale horeca met burpee mile

• Kees Schien Plat: van rocker tot volkszanger en alles daartussen in

• FC controleert én wint weer

• 170 Kaarsen ontstoken tijdens Allerzielenviering