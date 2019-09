In de Nivo van vandaag, 4 september 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Hoe zien de Markermeerdijken er straks uit?

• KBO-Nieuws: Geen gedoogconstructie bij verlopen rijbewijs

• Op de plecht: Mit Ien Biljoen Boome Alles Oplost

• Schokland en de Schokkerdag

• Kees Parre verbroederde met Krishna’s voor kermisclip

• Politie komt tussen beiden bij conflict trap Het Dril

• John Jonk vertelt over zijn ongebruikelijke huisdier: Boris de kraai

• Van de kooi in Chelsea tot voetbalprof in Volendam

• Moedige Moeders wenst iedereen een ouderwets gezellige kermis

• Pietels plannen comeback

• Zaterdag-1 beleeft prettige competitiestart

• Nancy heropent de praktijk en onthuld nieuwe naam: Natuurlijk Chiropractie