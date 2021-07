In de Nivo van vandaag, 7 juli 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Winnende straatnaam in Oosthuizen bleek favoriet van velen

• Feestelijke opening CuliCafé ‘de Ontmoeting’ drukbezocht

• Niels en Karen zetten zich als ouders in voor onderzoek

• Pauselijke onderscheiding voor Jaap Tol (Bliek)

• GroenLinks: Cultuur is een must voor de gemeente

• Wat stond er in je rapport? Carlo Keijzer had weinig op met school

• Bouw speelplaats en gymsportcentrum uitgesteld

• KERMIS CD 2021 aanstaande zaterdag in de winkel!

• Ringen om Volendam: Luc in meeste prestigieuze competitie