In de Nivo van vandaag, 9 februari 2022

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Bedrijf in Beeld: Little-Me: weelderige modeboutique voor de allerkleinsten

• Maak kennis met de digitale wereld in het OntdekLAB

• IBEV: ‘Bedrijventerrein in de Purmer is de enige logische optie’

• Nick Tol voor de derde keer als journalist naar Olympische Spelen

• Huurdersverenigingen: 30% Sociale huurwoningen in Lange Weeren hard nodig

• Tandartspraktijk Top Dental: zorgzaam, persoonlijk en empathisch

• ‘Music by Blanko’; Jan de Witte in bloedvorm

• Merel Conijn over beleving Olympische Spelen: ‘Kippenvel’

• Alex Schilder tweede op WK IJszwemmen