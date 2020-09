In de Nivo van vandaag, 9 september 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Het nieuwe vaderschapsverlof is essentieel, vindt ervaringsdeskundige Kelvin Guit

• Volendamse band ‘Yellow’ debuteert in lastige periode voor livemuziek

• Clubhome VVGV ’t Nest na verhuizing dubbel zo groot

• Pand van Behandelcentrum ondergaat een volledige upgrading

• ‘Ook een kleine tuin kan erg groen zijn’

• Ton Tol: ‘Oudere mensen willen doorgaans niet meer studeren en dat is zonde’

• Ouderensportteams op zoek naar meer leden

• Beleidsnota’s Jeugd, kunst en Cultuur, Leefstijl en Sport onder loep genomen

• Ondernemers en bewoners Purmer leven in onzekerheid door onverwachtse actie college

• Dick en Jannig zetten als omwonenden alle deuren open op 01-01-01

• Valse start ZVV Volendam

• Liefde is… Hein en Antje, samen gelukkig

• Wooncentra over wegvernieuwing Julianaweg

• Mauritius-voorzitter en -trainer trots op veranderde veilig sportklimaat in turnhal

• Jan en Jaap Jonk (bol) bestreden en roemen samen Johan Cruijff

• Topturnster Sanna Veerman start crowdfunding campagne voor Olympische Brug