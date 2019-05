In de Nivo van woensdag 15 mei 2019 o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

In de Nivo van woensdag 15 mei 2019 o.a.:

• Lijst Kras: Fuseren met Waterland en/of Landsmeer? (Deel 2)

• Ook na crematie is er gedenkteken op begraafplaats Volendam

• Hans Baltus neemt met opgeheven hoofd afscheid van broodjeszaak

• Nieuwe bestuur Kaaspop mikt op authentiek festivalgevoel

• Super leuke Koorreis van De Zangertjes naar Groesbeek

• Mell krijgt handen op elkaar tijdens albumpresentatie

• Nieuw gymsportcentrum: stagnatie ongewenst

• Handballer Léon van Schie hoopt dat zaterdag niet zijn laatste ‘finale’ is