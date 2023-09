Dave Kwakman scoort en verliest met AZ in wereldbekerfinale in Argentijnse Buenos Aires

In de voetsporen van Maradona en Messi

Het was een wonderlijke speling van het lot, op magische grond, waar legendes speelden. Drie maanden geleden nog, explodeerde stadion La Bombonera in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires toen Lionel Messi het veld betrad tijdens een afscheidswedstrijd van een landgenoot. Decennia geleden werd een andere Argentijnse voetbalicoon groot in dat stadion, als speler van Boca Juniors: Diego Maradona. Twee van de beste voetballers ter wereld ooit. Maradona speelde en Messi speelt in het shirt met nummer 10. Uitgerekend met dat voor hem ongewone rugnummer scoorde de Volendamse tiener Dave Kwakman zaterdag op dat heilige gras. Als speler van AZ Onder 20, dat dankzij het winnen van de Youth Champions League de finale om de wereldbeker mocht spelen. Uiteindelijk stokte de jongensdroom bij het nemen van de penalty’s, die Boca Juniors beter nam. ,,Het is heel zonde dat we niet hebben gewonnen, maar buiten dat om heb ik een goal gemaakt en we hebben een ervaring meegemaakt die we nooit meer vergeten.”

Dave Kwakman kijkt vlak voor het beginsignaal even om zich heen in het imposante stadion La Bombonera. Foto: AZ / Ed van de Pol

Door: Eddy Veerman

Eerder klopte AZ Onder 19 met Dave Kwakman onder meer Real Madrid, om zich uiteindelijk afgelopen voorjaar tussen al die grootmachten met AZ Alkmaar tot beste van Europa te kronen. Pas sinds een jaar bestaat er ook een finale om de wereldbeker en met Boca Juniors troffen de Noordhollanders een club met een roemruchte historie.

"Ik keek een paar keer om me heen en dan zie je kleine jongetjes een middelvinger opsteken"

Kwakman, die onlangs debuteerde voor AZ 1, had er lang naar uitgekeken. ,,Ik heb er voorafgaand over gelezen, filmpjes gekeken. Je weet dat het de club van Maradona is geweest.” De man die Argentinië in 1986 naar de wereldtitel leidde en in 2020 overleed, had een skybox in La Bombonera. ,,Sinds zijn overlijden brandt, wanneer alles in het stadion donker is, het licht in zijn skybox nog”, weet Kwakman.

Hij en zijn ploeggenoten waren voorbereid op wat komen ging, althans, zo ver dat kon. ,,De sfeer die de fans brengen, de slimmigheidjes die spelers van dat continent gebruiken, elleboogjes, spugen in je gezicht.” Ze moesten nergens van opkijken. En toch. ,,We hebben voorafgaand een rondleiding door de stad gehad. Dan zie je ook de krottenwijken. Ik zou er niet zo snel op vakantie gaan. En we hadden overal wel begeleiding nodig. Het voetbal leeft er enorm. Ik keek een paar keer om me heen en dan zie je kleine jongetjes een middelvinger opsteken. Ook al kenden ze AZ niet. Zoals ze tijdens de wedstrijd negentig minuten lang, hele stadion, zouden meezingen, schreeuwen. Voetbal wordt er zo anders beleefd. Voor ons niet normaal om mee te maken. Onze bus werd ook een paar keer ingehaald door auto’s met fans en die gingen dan ook tekeer. En dan zijn wij maar een paar kleine jongens uit Noord-Holland. Kun je nagaan wat er gebeurt als de derby tegen River Plate, die andere grote club uit de stad, wordt gespeeld.”

In het stadion van die club speelde Argentinië daags voor Boca-AZ tegen Ecuador. ,,We zouden die wedstrijd aanvankelijk in ons hotel kijken, maar een dag ervoor zei de trainer dat we in het stadion mochten kijken. Als je dan Messi mag zien voetballen, dat was top. In dat stadion, iedereen is helemaal gek, wij zaten naast de Argentijnen. Toen Messi de spelersbus uitliep, ontplofte het stadion al.”

Rondom en tijdens de eigen finale was het vervolgens vijandig, het ging immers om de wereldbeker. Meer dan 37.000 mensen – vooral in blauw-geel – bevolkten de tribunes. ,,De avond ervoor voelde ik me rustig, deed ik een kermismuziekje aan en maakte een praatje met mijn kamermaatje. De spanning viel redelijk mee, ik ging er van uit dat we gewoon lekker zouden gaan voetballen.” Hij wist dat er een muur van geluid zou komen. ,,Sommige jongens voelden daardoor misschien wel meer spanning, maar ik raak niet zo snel onder de indruk. Het helpt ook wel dat ik mijn eredivisiedebuut al had gemaakt. Maar dit is wel wat anders dan bijvoorbeeld de ambiance De Kuip. Dat is al magisch. Dit was wel de overtreffende trap. En wel een paar keer ook.”

Hij speelde met nummer 10. ,,Normaal altijd met 21, maar onze 10 van vorig seizoen, Fedde de Jong, is naar Cambuur gegaan en daardoor kreeg ik dat nummer. Daardoor speelde ik wel wat hoger, waardoor ik wat minder aan opbouwen toekwam. Vanuit die positie van bijvoorbeeld 8 kan ik meer aan de bal laten zien.” Maar dat hoger op het veld spelen, bracht hem al vroeg in de wedstrijd wel in de positie om uit te halen. En zijn poging van zo’n twintig meter werd van richting veranderd en zeilde in de andere hoek binnen voor 0-1. ,,Scoren met nummer 10 in het stadion van Maradona, dat was wel bijzonder.” Of de bal anders in de andere hoek was gegaan. ,,Denk het niet; soms heb je geluk nodig.” Even zweeg La Bombonera, waarbij Dave de muntjes in zijn richting gegooid kreeg na zijn doelpunt.

"Scoren met nummer 10 in het stadion van Maradona, dat was wel bijzonder"

,,We wisten dat Boca alles zou doen om de wedstijd te winnen. En er was een VAR aanwezig, maar er werd gewoon meer toegelaten dan wij gewend zijn. Je wilt meegaan in wat zij doen, maar je bent bang dat wij dan wel rood krijgen.” De scheidsrechter kwam van hetzelfde Zuid-Amerikaanse continent (Bolivia) en dat had beter gekund voor de Nederlandse tieners. ,,Achteraf neem je het jezelf kwalijk, dat wij ook niet wat verder gingen. Als er een duel is, geven ze tijdens het springen alvast een elleboogje. Het voetballend oplossen, wat we hoopten te doen, lukte moeilijk.” Hij kreeg onderweg wat tikken, ook in het gezicht. ,,Eén keer ging ik gespeeld naar de grond, maar de scheidsrechter geeft gewoon aan dat je op moet staan. Zelf heb ik wel een paar keer doorgehaald met een sliding. Wat dat betreft, vind ik dat ik zelf wel een prima voldoende heb gescoord.”

Uiteindelijk werd het 1-1 door een eigen doelpunt. ,,En als ik eerlijk ben, zij hadden wat meer recht op de overwinning. Maar als het dan lang 1-1 blijft, denk je ‘laat die penaltyserie maar komen’. We hadden al eerder penaltyseries gewonnen. Ik keek er niet tegen op en ik zou de vijfde penalty gaan nemen.” Ploeggenoot Wouter Goes nam de eerste Alkmaarse strafschop. ,,Toen hij naar de stip liep, dacht ik ‘ik kom ook nog in die situatie en dan hoor je die tienduizenden schreeuwen in die paar seconden dat je daar heenloopt. Da’s niet lekker. Als je ‘m simpel binnen schiet, dan ben je de man. Als je mist, vergooi je wereldbeker.” Uiteindelijk zagen twee ploeggenoten hun strafschoppen gestopt - ,,en dat kun je ze niet kwalijk nemen” - en kwam de Volendammer niet aan de beurt.

De Boca-spelers werden zo de helden, door de eigen supporters geëerd. Enkele AZ-ers gingen naar de grond. Kwakman hielp met oprapen. ,,Iedereen had z’n best gedaan, ik wilde met het hoofd omhoog van het veld gaan, dan kun je in de kleedkamer balen en geef je die gasten geen kans je uit te lachen.” En balen deed hij. ,,Je bent dichtbij. Met één wedstijd kun je wereldkampioen worden, als AZ zijnde, een onbekende club internationaal gezien.” Zijn medaille ging weer van de nek af. ,,Misschien als je die over een paar jaar in je handen hebt, dat je er anders naar kijkt.” Het shirt met nummer 10 wordt bewaard. ,,Als je daarin in dat stadion hebt gescoord, die wil ik het liefst inlijsten.”

,,Dit is niet slecht geweest voor mijn verdere carrière. En over tien, twintig jaar, dan is deze belevenis nog mooier dan het nu al was”, aldus Kwakman, die nog een jaar onder contract staat bij AZ. Komende vrijdagavond staat de Volendammer gewoon weer op het AFAS complex in Wijdewormer, als speler van Jong AZ, dat FC Eindhoven ontvangt in de eerste divisie.