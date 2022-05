In gesprek over het Boelenspark

Donderdagavond gingen de omwonenden van het Boelenspark – wandelend door dat gebied – in gesprek met landschapsarchitecten over de toekomst van het park. De geplande avond werd aardig druk bezocht. De bijeenkomst had als doel om het tot nieuwe ideeën voor de toekomst van het park te komen.

De hondenhouders zien al jaren een vermindering in plaatsen waar hun trouwen viervoeters nog los kunnen lopen, maar andere mensen vinden juist dat een deel van het park zou moeten worden ingericht voor recreatie voor kinderen. Een avonturenpark bijvoorbeeld, waar kinderen in bosjes tussen bomen zouden kunnen spelen.

Weer anderen zien een plaats waar culturele activiteiten als muziek en kunst zouden plaats kunnen vinden in de zomer. De landschapsarchitecten zullen de aankomende tijd in ieder geval een uitdaging krijgen een plan op te stellen waar iedereen het mee eens is.