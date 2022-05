In gesprek over het Boelenspark

Donderdagavond gingen de omwonenden van het Boelenspark – wandelend door dat gebied – in gesprek met landschapsarchitecten over de toekomst van het park. De geplande avond werd aardig druk bezocht. Daarom gingen de architecten verdeeld in drie groepen mensen door het park, met als doel om het park nieuw leven in te blazen. Over dat ‘nieuw leven inblazen’ werd heel verschillend gedacht, zo bleek.

Door: Chris Bond

De hondenhouders zien al jaren een vermindering in plaatsen waar zij nog met hun hond los rond kunnen lopen. Daarom behouden zij het liefst de grote open ruimte die het Boelenspark biedt, als losloop gebied. Andere mensen vinden dat een deel van het park zou moeten worden ingericht voor recreatie voor kinderen. Een avonturenpark bijvoorbeeld, waar kinderen in bosjes tussen bomen zouden kunnen spelen. Weer anderen zien een plaats waar culturele activiteiten als muziek en kunst zouden plaats kunnen vinden in de zomer.



Tijdens de discussie was niemand vergeten op te merken dat het Boelenspark in de winter, als het eens vriest, ook gebruikt wordt als ijsbaan. Iets waar in de plannen zeker rekening mee moet worden gehouden, vinden de mensen. De inwoners rond het park zijn het in ieder geval wel eens dat er meer groen zou moeten worden aangelegd. Zij zien de afgelopen jaren dat wanneer grote bomen stormen niet overleven, zoals tijdens storm Corrie dit jaar, dat er zelden iets in de plaats voor terugkomt.



De landschapsarchitecten zullen de aankomende tijd in ieder geval een uitdaging krijgen een plan op te stellen waar iedereen het mee eens is.